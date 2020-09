Curso de Medicina Veterinária da UFMS em Paranaíba deve ter início em 2022

A promessa foi feita pelo Ministro da Educação, Milton Ribeiro, à senadora Soraya Thronicke

A senadora Soraya Thronicke (PSL) esteve nesta terça-feira no Ministério da Educação (MEC) para levar ao ministro Milton Ribeiro uma das principais demandas da população da Costa Leste do estado: a implantação do curso de medicina veterinária no campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Paranaíba.





A espera pelo curso já dura mais de 10 anos, desde que foi autorizado pelo MEC. O prédio que vai abrigar as salas de aula e os laboratórios já está em construção e deve ficar pronto em 2021. A previsão para início das aulas da primeira turma é para 2022.





“Essa é uma demanda trazida pelo Sindoley Morais, que acolhi com muito carinho. Já garantimos recursos para aquisição dos equipamentos dos laboratórios e iniciamos o processo para contratação dos professores. Há 10 anos a população da região da Costa Leste espera por esse curso de medicina veterinária e agora, juntos com o governo Bolsonaro, vamos finalmente concretizar esse sonho”, afirma a senadora Soraya Thronicke.









ASSECOM