COXIM| Catador de latinhas é assassinado a golpes de enxada em acampamento

Vítima foi morta a golpes de enxada ©PC de Souza

Homem identificado como Alfrido Pereira Barbosa, 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (16), num acampamento às margens da BR-163, em Coxim, distante 260 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o site EdiçãoMS, as primeiras informações dão conta de que a vítima foi assassinada com vários golpes de enxada na cabeça. O objeto foi encontrado ao lado do do cadáver. A Polícia Militar isolou o local e acionou à Polícia Civil, que vai investigar o crime. O corpo deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.





Um testemunha relatou que Alfrido perambulava pela redondeza há aproximadamente uma semana e que recolhia latinhas às margens da rodovia. No local não há vestígios de luta nem de consumo de bebidas alcoólicas.





A suspeita é que a vítima tenha sido atingida pelas costas, enquanto se preparava para cozinhar. A mesma testemunha informou que ao chegar ao local, nesta manhã, encontrou um outro homem, próximo ao corpo, mas não soube dizer quem era.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira