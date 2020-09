COSTA RICA| Grande conquista: secretária de Saúde confirma implantação do Centro de Hemodiálise no Município

Centro de Hemodiálise de Costa Rica será adequado é equipado com 100% de Recursos Próprios

Diante desse cenário tão conturbado que Costa Rica – MS vive, com queimadas, pandemia, a cidade conseguir duas grandes conquistas essa semana: o destaque do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – e nesta sexta-feira (18/09), em vídeo publicado na sua rede social (Facebook) a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal comemorou outra grande conquista para Costa Rica e região.





A reportagem do Jornal do Estado tem buscado trabalhar os bons exemplos das cidades que conseguem, mesmo em período tão conturbado, fazer a diferença. E mais uma vez, o exemplo vem de Costa Rica.





Em entrevista exclusiva ao nosso jornalista, Adriana Tobal contou como foi essa conquista. “Nós da Secretaria de Saúde de Costa Rica estamos engajados neste projeto desde o ano passado, mas devido as tramites burocráticos, não encontrávamos uma alternativa, mas nunca desistimos. No início desse ano conseguimos voltar a ter esperança, fomos orientados tecnicamente que teríamos alguns caminhos para implantação do serviço, mas aí veio a pandemia e voltamos à estaca zero, pois tínhamos que dar prioridade para construção dos leitos de UTI do Covid-19”, contou a gestora.





“Mas isso não significou que desistimos, adiamos nossas ações para o segundo semestre deste ano e hoje foi o grande dia de dar mais essa boa notícia para nossa população, principalmente para os pacientes da hemodiálise”, comemorou Adriana Tobal ao agradecer o prefeito Waldeli dos Santos Rosa que garantiu os recursos públicos para a implantação do Centro de Hemodiálise, e o secretário Estadual de Saúde Geraldo Resende que entendeu a importância da implantação desse serviço e foi parceiro nessa conquista”.





No final da manhã desta sexta-feira, em seu perfil no Facebook, Adriana Tobal postou um vídeo anunciando a conquista ímpar. “Mais um dia muito feliz, neste momento, nós acabamos de passar na comissão de gestores do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem a participação dos 79 munícipios, onde será publicada uma Resolução com a implantação do serviço de hemodiálise em Costa Rica”.





Conforme as informações da secretária Municipal de Saúde, o Centro de Hemodiálise será instalado na FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica - anexo ao local onde está instalado o pronto socorro do Covid-19. “É um dia impar para Costa Rica, para Chapadão do Sul, para Paraíso das Águas, Figueirão, Alcinópolis, Chapadão do Céu e Alto Taquari. Esses municípios concentram 32 pacientes que a partir do momento que toda a estrutura física estiver pronta irão poder realizar suas sessões aqui”, celebrou Adriana Tobal.





“Nós queremos avisar a população que tão breve nós vamos ter o serviço em nossa cidade. Assim que controlarmos os números de casos positivos do Covid-19, nós ativaremos nossa hemodiálise, mas isso não significa que vamos ficar parados, já estamos trabalhando e realizando todas as adequações que são necessárias e também já iniciamos o processo de licitação para aquisição das 10 máquinas de hemodiálise que serão compradas com recursos próprios”, contou no vídeo Adriana Tobal.





Centro de Hemodiálise





Adriana Tobal explicou que as sessões de hemodiálise serão realizadas três vezes por semana e terá ainda dois dias para atendimento ambulatorial de nefrologia, “onde pretendemos também trabalhar a prevenção das doenças renais”. Costa Rica terá ainda mais um médico especialista, nefrologista que será responsável pelo serviço.





O secretário Estadual de Saúde não tem poupado elogios a Costa Rica durante suas transmissões ao vivo, “ele tem enaltecido a seriedade e responsabilidade de como fazemos gestão e disse ainda, para que outros municípios do Estado tenham as iniciativas como Costa Rica tem de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, relatou Adriana Tobal ao agradecer toda equipe da Secretaria de Estado de Saúde pelo apoio que tem recebido.





“Nesses 32 anos como enfermeira e nesses quase oito anos frente a pasta da Secretaria Municipal de Saúde, pude acompanhar a luta dos pacientes que dependem da hemodiálise, as mudanças significativas que passam em suas vidas, onde muitos desistiram no meio do caminho. A vontade de mudar essa realidade sempre existiu, no entanto, sempre esbarramos nas burocracias”, contou Tobal.





A gestora ressaltou ainda que “nossa luta já vem de muito antes do período eleitoral, nunca deixamos de lutar pela hemodiálise em nossa cidade, mas infelizmente devido a política barata, teve candidato que tentou se aproveitar do sofrimento dos pacientes para fazer promessas, mas volto a reafirmar, buscamos junto ao Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde a implantação desse serviço para Costa Rica e região. Acreditem, isso não se conquista da noite para ou dia, é um trabalho de meses”.





“Agradecemos os prefeitos e secretários dos municípios que aceitaram prontamente se juntarem a nós, inclusive o serviço não é fácil de ser implantado, as portarias ministeriais traz uma região com mais de 100 mil habitantes e nós tivemos que buscar municípios vizinhos e dois estados para alcançar cumprir as legislações exigidas”, esclareceu a secretária de Saúde de Costa Rica.





Saúde modelo





Ainda durante a entrevista com a secretária Adriana Tobal, nossa reportagem apurou que Costa Rica conta com sete equipes de ESFs – Estratégias de Saúde da Família – o que corresponde a 100% da cobertura população, além de ter uma unidade Saúde na Hora, um NASF – Núcleo de apoio das equipes de Saúde da Família, um CAPS – Centro de Apoio Psicossocial e um CEM – Centro de Especialidades Médicas - que oferece mais de 16 (15) especialidades para atender Costa Rica e região.





A cidade também conta com uma instituição filantrópica, a FHCR - Fundação Hospitalar de Costa Rica - que faz o atendimento de média e alta complexidade, equipada com 70 leitos, entre eles: clínicos, cirúrgicos, obstétricos, pediátricos, ortopédicos, para receber pacientes com transtorno mental, e ainda, recentemente inaugurou 10 leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva – que é referência regional do Covid-19.





“Nossa cidade vem buscando o acolhimento com classificação de risco e resolutividade. Nossa organização de médica complexidade tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral nos serviços de saúde, sempre buscando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral nos serviços de saúde”.









Da Redação