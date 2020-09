Com calor intenso e clima seco, Águas Guariroba reforça orientações para consumo consciente de água

A Águas Guariroba segue trabalhando para garantir a segurança operacional e reforçar o abastecimento de água para todas as regiões de Campo Grande. Com o período de estiagem, a cidade tem registrado nas últimas semanas, temperaturas elevadas com clima seco e umidade baixa, em índices não registrados na capital há mais de 20 anos, o que tem feito com que o consumo de água aumente muito.





Neste cenário, a Águas Guariroba reitera a importância do consumo consciente nesse período, utilizando as reservas de caixas d’água principalmente para atividades essenciais. De acordo com os institutos meteorológicos, a estimativa é de que as altas temperaturas e o clima seco ainda continuem ao longo desta a primeira quinzena de setembro.





“As atuais condições climáticas permanecerão por aproximadamente mais 6 dias, onde já poderemos perceber uma umidade do ar mais elevada e temperaturas mais amenas e até chuvas não volumosas. Mas até lá, seguimos com as temperaturas elevadas e umidade do ar abaixo de 15%, registrando picos de índices que não tínhamos há mais de 20 anos”, destaca o meteorologista Natálio Abraão.





A orientação é uma medida preventiva, principalmente durante o período de pandemia, em que as autoridades de saúde orientam para que todos permaneçam em casa. Evite o uso da mangueira para lavagem de carros, irrigação de granas e jardim, lavagem de varandas e calçadas, evite também encher piscinas e banheiras e procure reutilizar a água sempre que possível.





A Águas Guariroba monitora todo o sistema de abastecimento de Campo Grande através do Centro de Controle de Operações (CCO) e mantém técnicos trabalhando 24 horas por dia para manter a regularidade do fornecimento de água para a população. A Capital conta com um sistema de contingenciamento – que possibilita a utilização de água de outras fontes, como poços profundos, para minimizar o impacto da estiagem à população.





A empresa está à disposição em seus canais de atendimento: 0800 642 0115 (24 horas) ou pelo WhatsApp 9 9123 0008 (segunda à sexta, das 07h às 22h).





ASSECOM