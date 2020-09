CAPITAL| Prefeitura libera apresentação de bandas em bares

A liberação foi publicada no Diogrande desta terça e podem se apresentar até quatro artistas simultaneamente

Apresentações musicais podem acontecer com até 4 artistas juntos ©Henrique Kawaminami | Arquivo

A prefeitura de Campo Grande liberou nesta terça-feira (1°) a apresentação de bandas com até quatro integrantes em bares e restaurantes da Capital. Desde o dia 10 de junho a autorização era apenas para apresentações musicais solo ou em duplas.





A autorização foi publicada no Diogrande de hoje que altera o texto publicado em edição extra de segunda, com a mudança do toque de recolher para as 23 horas entre os dias 1º e 15 de setembro.





De acordo com o texto, fica permitida a execução de música ao vivo nos bares e restaurantes com apresentações de até quatro artistas juntos, desde que seja respeitado o toque de recolher.





A nova autorização não contempla, no entanto tabacarias, lojas de conveniência, casas noturnas, boates, casas de shows e espaços de eventos, que continuam proibidas de funcionar.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva