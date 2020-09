CAPITAL| Eleições 2020: Adriane Lopes confirma repetição de chapa com Marquinhos para 2020

Convite foi feito na semana passada, aceito, e será homologado em convenção na terça-feira

Agora está aceito o convite. A vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas), vai repetir a candidatura na chapa encabeçada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) para a disputa em 2020.





A candidatura será homologada em convenção prevista para terça-feira (15).





“Será um grande desafio, fizemos trabalho de três anos e meio e o prefeito refez o convite para continuar a parceria e eu aceitei de pronto”, declarou Adriane.





Ao comentar o desafio de disputar a reeleição, Adriane comentou que esta será uma campanha diferente das outras, por causa da pandemia de covid-19.





“Vai nos exigir muito trabalho daqui para frente”, prevê. “Vamos estar empenhados tanto pela cidade quanto pela apresentação de novos projetos no nosso plano de governo”, citou.





Adriane informou que a homologação da chapa PSD-Patri vai ocorrer na terça-fdeira e disse que, a partir daí, o objetivo trabalhar pela reeleição para dar “continuidade na gestão”.





Segundo ela, os tempos difíceis no mundo todo exigem grandes mudanças dos gestores.





“A população pode esperar o melhor de nós”, promete.

Currículo



Adriane Barbosa Nogueira Lopes, 44 anos, tem formação em Direito. Ela é casada com o deputado estadual Lídio Lopes (Patriotas), com quem tem dois filhos.



Na eleição passada, concorreu pelo PEN (Partido Ecológico Nacional). Depois, a exemplo do marido, transferiu-se para o Patriotas.







