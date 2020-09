CAPITAL| Confira o que abre e fecha no feriadão da Independência

Comércio e serviços essenciais vão funcionar, enquanto serviços públicos devem fechar as portas

Vista do Centro de Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

O feriadão da Independência não deve mudar muito a rotina em Campo Grande. Na próxima segunda-feira (7), o comércio abrirá apostando na Semana Brasil, que segue até dia 13 com ofertas. A campanha foi criada no ano passado, para turbinar as vendas no país.





Confira lista do que abre e fecha na Capital:





Órgãos públicos





Repartições públicas da Prefeitura de Campo Grande e do Governo de Mato Grosso do Sul fecham na segunda-feira (7). Apenas funcionários de serviços essenciais à população funcionarão.





Unidades de saúde





Apenas unidades 24h funcionarão normalmente - UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) nos bairros Coronel Antonino, Leblon, Moreninha II, Santa Mônica, Universitário e Vila Almeida; e CRSs (Centros Regionais de Saúde) nos bairros Aero Rancho, Coophavilla II Tiradentes e Nova Bahia





Comércio





O comércio funcionará normalmente no feriado, segundo CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Campo Grande. A decisão foi feita depois de convenção coletiva, e os comerciantes devem atender determinações regulamentadas por decretos municipais.





Somente empresas que tenham informado o sindicato irão funcionar, e pagar R$ 15 por empregado. Para cada dia trabalhado, o funcionário terá folga compensatória a ser concedida em no máximo 15 dias.





Supermercados





Funcionarão normalmente no feriado, segundo a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados). Funcionários que trabalharem deverão receber folga ou remuneração dobrada pelo dia trabalhado.





Shoppings





Shopping Bosque dos Ipês - Lojas âncoras, lojas satélites e praça de alimentação funcionarão das 11h às 20h.





Shopping Campo Grande - Praça de alimentação e lojas âncoras funcionarão das 11h às 21h. Demais lojas das 12h às 20h.





Shopping Norte Sul Plaza - Funcionará normalmente, das 11h às 21h.





Shopping Pátio Central - Funcionará entre 9h e 15h.





Ônibus





Terão horário de funcionamento diferenciado durante feriado da Independência. Confira tabela de cada linha do Consórcio Guaicurus.





Delegacias





As Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que realizam plantão, funcionarão normalmente.





Depac Centro - na Rua Padre João Crippa, 1581.





Depac Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) - na Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167, Bairro Tiradentes.





Depac Piratininga - na Rua Brasília.





Bancos





Segundo nota da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais. Portanto, a prioridade é que





Correios





As agências dos Correios estarão fechadas e abrem somente na terça-feira (8).





Detran





Agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul estarão fechadas. Atendimento volta ao normal no dia seguinte (8).





Por Guilherme Correia