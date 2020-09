Câmera flagra momento em que padre de 81 anos capota carro em Campo Grande [VÍDEO]

Teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu

No início da tarde desta segunda-feira (28), o padre Jayme Aguiar Costa, de 81 anos, acabou capotando o veículo Fiat Uno, em que estava na rua Engenheiro Roberto Mange, em Campo Grande. Ele foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda (28), quando o padre estava transitando com seu carro pela rua, sendo que na direção contrária vinha um ciclista. As informações indicam que o padre teria se assustado, virado o volante batendo contra a roda de um Fiat Argo, que estava estacionado na via.





Com a batida, o carro do pároco acabou capotando e ele ficando retido dentro do veículo. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu para o hospital da Cassems. O padre estava indo para casa quando aconteceu o acidente.





Antes de exercer o sacerdócio, ele foi casado e trabalhou como médico. Foram 24 anos de união, e quando sua esposa morreu, ele decidiu se tornar padre. Ele atende no bairro Aero Rancho fazendo atendimentos de graça para pessoas que não têm condições de pagar por consulta médica.









Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Gabriel Maymone