BATAGUASSU| Requerimentos e indicações são apresentadas durante 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal em 2020

A Câmara de Vereadores de Bataguassu, sob a presidência do vereador Maurício do XV realizou na segunda-feira, dia 14 de setembro, a 24ª Sessão Ordinária.

Na ordem do dia, foram apresentados e aprovados por unanimidade três requerimentos de autoria do vereador Vanderley da Silva Bittencourt (Ley do Gás). No documento nº 014-2020, o vereador solicita do diretor presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Emmanoel Campelo, informações sobre a constante interrupção do serviço de telefonia móvel das operadoras que exploram o serviço em Bataguassu bem como sejam tomadas as providências cabíveis com o viés de solucionar a problemática apresentada.





O requerimento nº 015-2020, de autoria do mesmo vereador (Ley do Gás) solicita que seja encaminhado expediente ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães e ao gerente da Caixa Econômica Federal em Bataguassu, Simão Victor, informando quais são os critérios e requisitos necessários para a concessão dos serviços de unidade lotérica e se Bataguassu preenche todas as exigências para a instalação de mais uma unidade [lotérica].





Já no requerimento n 016-2020, de autoria de Ley do Gás, é solicitada informações ao diretor presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Júnior com cópia para a diretora de Saneamento da Agepan, Marilúcia Pereira Sandim, sobre a constante falta de abastecimento de água nos bairros Jardim São Francisco, Jardim São João, Residencial Modelo 2, Vila Nova, Jardim Campo Grande, Bongiovani, Santo Antônio e outros bairros da cidade; além de informar se existe um planejamento prévio para solução e prevenção desses problemas costumeiros de falta de água.





Na Sessão Ordinária, houve ainda a apresentação da indicação nº 057-2020, de autoria do vereador Ley do Gás solicitando ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães e ao gerente da Caixa Econômica Federal em Bataguassu, Simão Victor, que seja estudada a possibilidade da abertura de licitação para a instalação de uma nova unidade lotérica em Bataguassu.





SERVIÇO





A 25ª Reunião Ordinária será realizada no dia 21 de setembro, a partir das 18h30 (horário de Brasília). A Casa de Leis fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia.





Devido a pandemia da Covid-19, o espaço está fechado ao público obedecendo as normas de prevenção e combate ao vírus.





A população pode acompanhar as ações do legislativo através de transmissão ao vivo pelo site da Câmara por meio deste link