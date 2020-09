BATAGUASSU| Município supera meta do Ideb estabelecida para 2019

©DIVULGAÇÃO O município de Bataguassu superou a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) estabelecido para 2019. O resultado foi divulgado na última terça-feira, dia 15 de setembro, pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais "Anísio Teixeira" (Inep).





De acordo com os dados apresentados, em índices gerais que somam a rede municipal e estadual de ensino, a meta de Bataguassu era 5.5. O município, por sua vez, atingiu 6.2.





Na rede municipal de ensino (4ª série/5º ano), a Escola Municipal do Campo "Professora Maria da Conceição" obteve 6.1 de índice. A Escola Municipal "Marechal Rondon" obteve 6.3. Já a Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo", no Distrito de Nova Porto XV, obteve 5.0, crescendo no índice comparativo ao ano de 2017 (índice de 4.7).





Já pela rede estadual de ensino (4ª série/5º ano), a Escola Manoel da Costa Lima obteve 6.0 de índice; Escola Estadual "Peri Martins", 6.9; Escola Estadual "Braz Sinigáglia", 6.6 e Escola Estadual "Luiz Alberto Abraham", 5.3.





AVALIAÇÃO





Na avaliação do secretário municipal de Educação e Cultura, Eugênio Inácio dos Santos, os resultados positivos comprovam que os investimentos realizados pela atual administração em relação a melhoria da aprendizagem dos alunos tem proporcionado avanços significativos na área. "Estamos felizes com os resultados, o que demonstra o quanto tem sido o esforço, a competência da equipe pedagógica da Semec como também dos professores e gestores das escolas municipais. Apenas com o empenho coletivo foi possível chegarmos a esses índices. Mesmo as escolas que não atingiram a média, demonstraram um crescimento importante, mostrando que podemos avançar ainda mais”, avalia.





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) também comemorou o resultado ascendente na avaliação realizada pelo MEC e salientou que para melhorar a qualidade na educação municipal, uma série de ações, entre elas, investimento em material pedagógico, a realização de simulados e provas; intervenções diversas por meio de capacitação aos coordenadores e professores, com monitoramento nas práticas educativas; entre outras garantiram que os educandos pudessem atingir com eficiência os objetivos de uma educação de qualidade.





"Os investimentos culminaram com a melhoria da aprendizagem e da estrutura da rede municipal de ensino, com o objetivo de dar um salto na qualidade da educação local, o que temos atingido, demonstrando que estamos no caminho certo".





Ideb





O Ideb foi criado em 2007 pelo Inep, com o objetivo de medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino no país e é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep.





Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.





As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o país, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino.





Da Redação