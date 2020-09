BATAGUASSU| Homem de 23 anos mantém mãe, esposa e enteada em cárcere privado e é preso

Suspeito teria agredido as vítimas, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e ainda as ameaçado com um facão. Polícia foi acionada e prendeu o suspeito na casa em que eles moravam, na zona rural de Bataguassu.

Um homem de 23 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (29), após manter em cárcere privado, agredir e ameaçar a família na casa em que eles moravam, no distrito de Nova Porto XV de Novembro, em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima relatou que o rapaz havia trancado a família na residência, que fica na zona rural do município, e estaria agredindo a mãe, esposa e a enteada de 3 anos, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ao chegar no local, a polícia se deparou com o jovem agressivo e com as vítimas pedindo socorro, do lado de dentro da casa.





Ainda conforme a ocorrência, os policiais entraram na residência e prenderam o suspeito, que tentou agredir a equipe policial com chutes e socos. As três vítimas foram libertadas e identificadas. Elas relataram que foram obrigadas a ficar em um quarto, sob a mira de um facão que o homem carregava.





Preso em flagrante, o suspeito deve responder por lesão corporal dolosa, ameaça e cárcere privado. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu e seguirá sendo investigado em segredo de justiça.





Por G1