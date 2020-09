BATAGUASSU| Debate com candidatos à Prefeitos será no dia 2 de outubro na Nossa FM

Confronto entre Akira Otsubo e Dennis Thomazini acontecerá no dia 2 de outubro

Confronto entre Akira Otsubo e Dennis Thomazini acontecerá no dia 2 de outubro

Em ano eleitoral, uma das melhores formas de escolher a pessoa ideal para assumir o governo é conhecendo os projetos que ela tem para oferecer. Pensando nisso, no dia 02 de outubro, às 9 horas, horário de Brasília, está programado para ocorrer um debate com os candidatos ao cargo de prefeito de Bataguassu. Em reunião realizada na manhã de segunda-feira (21), os detalhes acerca da realização já foram definidos, discutidos e compartilhados aos candidatos e representantes dos partidos.





O encontro ocorreu na unidade de Bataguassu da Rede Nossa FM. Na ocasião, os candidatos e representantes dos partidos puderam debater e conhecer as regras que formarão o debate.





Rogério de Oliveira, gerente da unidade, citou que o debate eleitoral é instrumento indispensável tanto à efetividade do discurso democrático, quanto de participação política. “Permite, de um lado, que o candidato faça conhecer suas propostas de gestão e, do outro, que o eleitor possa realizar uma escolha mais racional de acordo com o desempenho dos aspirantes ao cargo”, lembra.





O pleito ocorre no dia 15 de novembro. E ainda de acordo com Rogério, embora tenha ocorrido essa mudança de data das eleições, o calendário eleitoral persiste contingenciado pelas dificuldades da pandemia, de modo que o debate, nesse cenário, revela-se excelente oportunidade para reaquecer a discussão política e chamar a atenção do eleitor. “A Rede Nossa FM, que guarda entre suas bandeiras a defesa da democracia e do processo eleitoral isonômico e limpo, tem institucionalmente a preocupação de zelar para que iniciativas como essa sejam conduzidas ao bem de toda a sociedade, mostrando o papel da imprensa isenta e livre”, frisa.





É válido lembrar que o debate ocorrerá dia 02 de outubro, na Rede Nossa FM 100.1 de Bataguassu e no Facebook “Rede Nossa FM 100.1”. A representante da Rede de emissoras de Rádio da cidade de Caarapó, Dulce Maria, é quem estará no comando do debate, que será divido em três blocos ao longo do programa.





Fonte: Rede Nossa FM