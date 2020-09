AUXÍLIO EMERGENCIAL| Parcela de R$ 600 é depositada nesta sexta-feira para aniversariantes de julho

Nesta sexta-feira, Caixa também libera saque aos inscritos no programa Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal tem calendário de pagamento do auxílio emergencial nesta sexta-feira (dia 18). O valor de R$ 600 será creditado em conta poupança digital para nascidos em julho.





O depósito pode ser de qualquer uma das cinco parcelas, dependendo de quando a pessoa teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania.





A parcela depositada hoje só poderá ser sacada ou transferida no dia 8 de outubro. Mas o valor já pode ser movimentado por meio das maquininhas da Rede Tendência, que estão presentes em seis mil pontos comerciais de Mato Grosso do Sul.





Até dia 30 de setembro, todos os beneficiários devem receber pelo menos mais uma parcela de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil para as mulheres chefe de família), conforme o mês de nascimento.





Bolsa Família – Nesta sexta-feira, a Caixa libera o saque do benefício de R$ 300 aos inscritos no Bolsa Família que tem o cartão do NIS (Número de Identificação Social) terminado em 2.





O cronograma da sexta parcela aos beneficiários do programa de transferência de renda, sendo a primeira com valor reduzido, vai até 30 de setembro.





Por Aline dos Santos