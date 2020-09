AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa paga mais uma parcela de R$ 600 nesta sexta-feira a nascidos em março

Veja o cronograma de pagamento

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefes de família) que nasceram no mês de março vão receber a próxima parcela do valor nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal , conforme cronograma divulgado pelo banco.





Num primeiro momento, o dinheiro ficará em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal . O recurso só poderá ser utilizado para pagamento de contas e boletos ou para fazer compras via QR Code e cartão de débito virtual. Somente depois, conforme outro calendário, é que será permitida a realização de saques e transferências.





Quem ainda não recebeu a primeira prestação, mas foi aprovado posteriormente para ter direito ao benefício e nasceu em março, também receberá a parcela nesta quarta.





A Caixa informou que mais 275 mil beneficiários do auxílio emergencial foram aprovados recentemente. Essas pessoas receberão o benefício a partir deste ciclo de pagamentos. A primeira parcela já foi liberada para nascidos em janeiro e fevereiro. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos em uma única vez.









Por: Gabriel Maymone