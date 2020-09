Assomasul completa 39 anos de luta e conquistas municipalistas

O presidente da Assomasul, Pedro Caravina ©Edson Ribeiro

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) completa nesta terça-feira, dia 15 de setembro, 39 anos de fundação.





Para o presidente da entidade e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, são muitos anos de luta e conquistas importantes voltadas ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.





“É uma data histórica e tradicional que merece ser reverenciada por prefeitos e prefeitos, e por todos aqueles que acreditam em sua bandeira em favor dos ideais municipalistas”, destaca o dirigente.





Caravina ressalta que foi com muito empenho e dedicação que a Assomasul atingiu um patamar de destaque em nível estadual e nacional, graças, segundo ele, a sua perseverança ao longo de sua trajetória e a doação dos agentes públicos que não mediram esforços para torna-la cada vez mais forte e aberta ao diálogo franco na relação institucional com os poderes constituídos.





O dirigente observa que, em parceria com a CNM (confederação Nacional de Municípios), a Assomasul sempre foi atuante nas discussões de temas de interesse local, sobretudo na busca de recursos para as 79 cidades do Estado, levando melhor qualidade de vida para a população.





“A pandemia do novo coronavírus nos trouxe um ano de muitas dificuldades, mas com muita força de vontade, união e empenho dos prefeitos e prefeitas, nossas prefeituras estão fazendo o seu melhor, dando a volta por cima e superando os desafios”, destaca.





Caravina destaca que, além das medidas restritivas e de orientação, a diretoria da entidade promoveu uma série de ações visando o combate a pandemia que preocupa as autoridades públicas, incluindo a distribuição de 20 mil máscaras de proteção facial (faceshields Shields) e 500 termômetros nos municípios do Estado.





Por: Willams Araújo