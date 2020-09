Aprovado projeto que batiza de “Caminho do Tuiuiú” o acesso a Taunay

O deputado estadual Felipe Orro teve mais um Projeto de Lei de sua autoria aprovado na Assembleia Legislativa (Alems), denominando a rodovia MS-442, estrada que liga a BR-262 ao Distrito de Taunay, em Aquidauana, de “Oxené Kohó – Caminho do Tuiuiú”. A matéria foi votada nesta terça-feira (22), durante sessão plenária, com resultado favorável por unanimidade entre os parlamentares e segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja.





“Agradeço aos colegas parlamentares por atenderem mais esta solicitação feita pela comunidade indígena do Distrito de Taunay. Este nome se refere ao primeiro ato da dança indígena, que significa que o pássaro está observando cuidadosamente o território a ser explorado de onde extrai seu alimento”, explicou Felipe.





Este ano o governo do Estado autorizou as obras de pavimentação da MS-442, uma das principais articulações de Felipe Orro (PSDB) no Parlamento, “Conquistamos este ano o tão sonhado asfalto no acesso de Taunay, que levará dignidade para a população de quase sete mil indígenas”.





O nome dado a estrada homenageia o Tuiuiú, um dos pássaros símbolos do Mato Grosso do Sul, conhecido nacionalmente juntamente com as belezas incomparáveis da flora e fauna na região pantaneira.





A pavimentação dos 11 quilômetros da MS-442 está orçada em R$ 13,9 milhões e o serviço tem prazo de 300 dias para ser concluído. "Esse asfalto significa, acima de tudo, dignidade para os moradores de Taunay, garantindo acesso à saúde, educação e o escoamento da produção da região. Continuamos na luta pela pavimentação de mais sete quilômetros para que o asfalto chegue em todas as aldeias da região", disse o deputado.





Outras Obras





Felipe Orro esteve à frente de outras reivindicações na região, como a pavimentação da MS-450 conhecida como Estrada-Parque do Distrito de Piraputanga, entregue final do ano passado. “Fora estas obras, estamos reivindicando e acompanhamos de perto à pavimentação da BR-419, que ligará Aquidauana ao município de Rio Verde de MT”, finaliza.





ASSECOM