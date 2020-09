Após 3 horas de espancamento, mulher consegue fugir de marido que é preso pela PM

Mulher foi levada para hospital onde está internada

©ILUSTRAÇÃO Após três horas de espancamento, uma mulher de 48 anos conseguiu fugir durante a madrugada desta quinta-feira (10), de sala casa na cidade de Corumbá a 444 quilômetros de Campo Grande e pedir ajuda à polícia.





A mulher contou que chegou em sua residência por volta das 21h30 desta quarta (9) e por motivos fúteis, o marido de 39 anos começou a espancá-la com chutes e socos por todo o corpo, sendo que as agressões duraram cerca de três horas. Já na madrugada desta quinta (10), ela conseguiu fugir do marido e pedir ajuda na casa de uma amiga.





A polícia foi acionada e homem acabou preso sendo algemado e levado para a delegacia. A vítima foi encaminhada para o hospital da cidade onde está internada sob observação médica.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo