AMPLA VISÃO| Câmara Municipal: a porta da esperança!

SIM OU NÃO? A propaganda eleitoral gratuita é injusta, cara e chata. Com o eleitor mais esperto, a sua influência caiu como em 2018. O custo de R$ 1 bilhão será pago por você, via isenções fiscais às emissoras. Mas depois que a ‘Lava Jato’ provou a as doações falsas das empreiteiras ao caixa do PT esse sistema precisa ser repensado.





RESPONDA: Você acha que o horário eleitoral influenciará na eventual mudança de seu voto para prefeito? Mesmo os debates no radio e TV – se acontecerem - não terão peso na escolha. Os políticos, viciados no sistema que aprovaram em benefício próprio, ignoram a ‘astúcia’ do eleitor, como já advertia o ‘sábio’ Chapolim Colorado.





LARANJINHA? Pelo seu fraco desempenho nas pesquisas, comenta-se que Marcio Fernandes cederia lugar ao ex-governador Puccinelli no MDB, antes do 1º ou 2º turno - se houver no pleito prefeitura de Campo Grande. Pelo cenário desfavorável e perfis de ambos é até possível. Afinal, a velha sanha de poder ensurdece e cega os políticos.





DEPUTADO Lucas de Lima (Solidariedade) articulando a audiência pública virtual no dia 30, 15 horas, sobre as ‘Queimadas do Pantanal’. Deputado Evander Vendramini (PP); projeto seu garante isonomia ao servidor portador de deficiência física. Deputado Barbosinha (DEM); autor de projeto obrigando o uso de álcool gel como profilaxia a Covid-19. Deputado Marçal Filho (PSDB) destinou R$1.130 mil de suas emendas parlamentares para investimento na saúde de 10 cidades.





É ZEBRA?: Macaco é 17! Aqui o ‘jogo do bicho’ resiste ao tempo e aos governos. Fruto da conjugação de fatores envolvendo a polícia míope, a política e a justiça. E pergunta-se: essa operação em curso contra a contravenção seria a reprise de outras? Muitos trovões com ‘pouca chuva’? Bem, é esperar para conferir.





INFLUÊNCIAS: Nas eleições municipais pesam as questões domésticas e o perfil dos candidatos. Mas se a economia continuar recuperando-se influenciará - principalmente nas grandes e médias cidades. O eleitor tem postura pragmática: olha muito para o seu umbigo. Em tempos de crise financeira ele é conservador. Mas só quando já tem o suficiente - ele se posta de liberal - permite alguns avanços sociais.





DESEJOS: Variam de acordo com o bairro/cidade. No interior eles são pontuais, mais visíveis. Pela própria formação o eleitor é moderado; o posto de saúde, a boa escola, a creche, ruas e praças conservadas, iluminadas, a coleta de lixo, segurança e perspectivas de trabalho. Ele sabe; para ter esses benefícios é preciso ter bom gerenciamento social e econômico. Nesta hora ele faz a comparação entre os candidatos que se apresentam.





O INTERIORANO dificilmente se deixa levar por questões estritamente ideológicas. Avesso a isso, foca no perfil dos candidatos, cujas trajetórias na vida privada e pública ele conhece bem. Sem churumelas, é aí que reside o cerne da questão. Claro, se no curso da campanha algo de extraordinário acontecer, haverá mudanças. Pode ser que a maioria das eleições - se não estejam hoje ainda decididas, estarão pelo menos encaminhadas.





PORTA DA ESPERANÇA: Em 2016 foram 18.934 candidatos a vereador nas 26 capitais; agora são 24.135. Só em Campo Grande teremos 776 postulantes - 266 mulheres - 65% de homens. A coligação de Marquinhos Trad (PSD) lidera com 342. É a porta da esperança onde poucos serão os escolhidos. O aumento é reflexo direto das novas regras proibindo os partidos de fazerem coligações nas chapas proporcionais.





‘BOQUINHAS’: Quem não quer uma? Claro, a preferência é para os filiados dos partidos políticos. De 2010 a 2019 foram quase 40 mil comissionados no Governo Federal como moeda de troca junto aos partidos alinhados. O PSOL é o único partido que não indicou filiado para cargos do alto escalão onde o salário beira os R$17 mil. O PT e o MDB lideram pelas nomeações havidas no Governo Dilma Roussef (PT).





DEPUTADO Neno Razuk (PTB); pede melhorias em trechos das rodovias MS 485 – MS 386, MS 156 e MS 295 – e a pavimentação da rua Caiuás em Dourados. Deputado Zé Teixeira (DEM); pede construção de ponte sobre o rio Coxim em S. Gabriel D’oeste e o recapeamento de ruas de Itaporã. Deputado Lídio Lopes ( Patriota); aprovado seu projeto assegurando aos deficientes visuais o direito ao registro civil em braile.





E PRECISA? Conta cruel: Cada um dos 81 senadores tem 74 funcionários totalizando 6 mil entre ‘aspones’, amigos, parentes, maçanetas, cabos eleitorais e outros. Imagine agora uma empresa com 6 mil trabalhadores. Calcule sua produção e benefícios sociais que gera para município, estado e país. Se nos ‘EUA’ cada Estado tem só um senador não se justifica esse excesso no Brasil. Seria por que ‘somos mais ricos’ que os gringos?





BOM EXEMPLO: Vem da Itália essa lição de juízo. Eles acabaram de realizar um referendo para a reforma constitucional com o voto direto dos eleitores. O número de deputados caiu de 630 para 400 e no Senado de 315 para 200. Embora o voto não fosse obrigatório, o comparecimento atingiu 69%. Aqui esse assunto é tabu; nas campanhas eleitorais os partidos descartam a redução no pacote de promessas. Por que será hein?





VIDA CURTA: “Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada, para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas, quando ela se esvai no luxo e indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela passou por nós sem que tivéssemos percebido”. (Sêneca )





TAPETÃO? Após o ex-presidente Fernando H. Cardoso (PSBB) opinar está em curso a operação contra a reeleição. Serão necessárias 171 assinaturas para a PEC iniciar a tramitação até a Câmara, onde precisará ter 308 votos favoráveis e 49 no Senado. Em 2015 a proposta foi reprovada no Senado. Em 2016 - 47% dos prefeitos acabaram reeleitos e em 2018 a reeleição dos governadores atingiu 50%. Façam suas apostas.





DEPUTADO Deputado Capitão Contar (PSL); ativo nas sessões; comemora a lei sobre o combate à violência obstétrica. Deputado Gérson Claro (PP) relator de vários processos na CCJR e ativo nas sessões virtuais. Deputado Antônio Vaz ( Republicanos); articulando com a Secretaria de Saúde ações contra o Covid-19 e participando das sessões on-line.





‘CRISTOFOBIA’: Ocorre no exterior com os radicais contra os cristãos e aqui contra os católicos e os evangélicos por iniciativa de personagens da esquerda. No carnaval e em eventos de rua ridicularizam Cristo e o crucifixo com encenações desrespeitosas e sexualizadas contra a nossa religiosidade. Mas é vergonhoso: a grande mídia tem sido conivente ao não criticar essas aberrações. Ora! O pessoal ‘canhota’ pode tudo?





A DIFERENÇA: Ruth B. Ginsburg: 27 anos na Suprema Corte dos ‘States’ marcados por decisões difíceis. O mundo jurídico e político lamentou sua morte aos 87 anos de idade. Discreta e culta, não usava a mídia para polemizar assuntos do dia a dia. Inspirou o filme ‘A Suprema’. Pena que ela não tenha servido de modelo para os deslumbrados e controvertidos ministros do nosso STF que tanto adoram os holofotes.





CORREIOS: O PT ‘conseguiu’ quebrar a empresa com a farra sindicalista; sem meios para encarar a nova realidade do mercado. O caminho agora é seguir a receita de outros países. Empresas interessadas: Amazon, DHL, Magalu e a americana FedEX com 600 aviões, 75 mil veículos, 280 mil funcionários em 220 países, inclusive no Brasil há 30 anos. Mas é fundamental preservar os interesses do consumidor nas 5.556 cidades.





CONCORDA?: “É, 2020 é um ano do qual sempre nos lembraremos. Não há como nos esquecermos dos dias em que o mundo virou de cabeça para baixo. Fomos dormir preocupados com coisas como agenda de viagens do ano e metas e acordamos com a obrigação de repensar nossas carreiras e negócios. Apesar de termos a sensação de que tivemos um ano que valeu por uma década, precisamos ter em mente que 2020 não acabou...” (Allan Costa)





“Prometo manter os postos de saúde abertos 24 horas, inclusive à noite”. (Ari Artuzzi em campanha para prefeito de Dourados)