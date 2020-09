ALEMS| Protocolo de informações sobre pacientes com Covid-19 deve ser votado nesta quinta-feira (3)

Votação da proposta acontece de maneira remota e pode ser acompanhada ao vivo

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem votar, nesta quinta-feira (3), o Projeto de Lei 93/2020 de autoria do deputado Neno Razuk (PTB). O objetivo da proposta é que todos os hospitais de Mato Grosso do Sul - públicos, privados ou de campanha - implementem protocolo para informar familiares ou pessoas próximas sobre o quadro clínico de pacientes que estejam internados sob suspeita ou confirmação do novo coronavírus (Covid-19).





De acordo com o documento, o paciente, ao entrar na unidade de saúde, deverá receber um formulário no qual disponibilize um contato telefônico de ao menos um familiar ou pessoa próxima para que receba informações sobre seu estado de saúde. Os hospitais deverão enviar as informações diariamente por meio de aplicativo de mensagens, ligações convencionais ou qualquer outro meio que garanta ao responsável pelo paciente o acesso à informação.





O projeto conta com parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A sessão ordinária remota tem início a partir das 9h e é transmitida ao vivo.





Por: Evellyn Abelha