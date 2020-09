ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos durante a sessão ordinária desta quinta-feira (24)

A quarta matéria, pautada para a sessão desta quinta-feira, é Projeto de Lei 117/2020 , do Poder Executivo. Aprovado em primeira discussão no dia 9 de julho, o projeto cria o Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias (FEEP). De acordo com a proposta, o FEEP é “destinado a financiar projetos e atividades da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) na estruturação e no acompanhamento de parcerias estratégicas entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o setor privado”.