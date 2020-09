ALEMS| Deputados devem analisar dois projetos nesta quarta-feira

As matérias estão previstas em discussão única. O Projeto de Decreto Legislativo 59/2020 , que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Porto Murtinho, e Projeto de Decreto Legislativo 61/2020 , para o reconhecimento do estado de calamidade pública em São Gabriel do Oeste. Ambas atendem à solicitação do prefeito de cada referida cidade, e obedecem ao disposto na previsão contida no artigo 65 da Lei Complementar 101/2000 , a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).