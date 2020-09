Além do combate às queimadas, senador Nelsinho Trad estuda sobre preservação cultural e econômica do Pantanal

Parlamentar ouviu propostas da Associação Memória Pantanal

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se reuniu, em videoconferência, com a diretoria da Associação Memória Pantanal – Casa de Cultura- nessa sexta-feira (18), para defender a preservação e o patrimônio pantaneiro. Na próxima semana, o parlamentar, como relator e membro, da Comissão do Senado Federal que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, estará em Corumbá e já está mapeando ações que poderão ser preventivas nos próximos anos contra essas queimadas. “Queremos receber projetos e análises de pantaneiros sobre a situação do Pantanal”, disse o senador Nelsinho Trad.

Segundo o presidente da Associação Memória Pantanal, Moacir Saturnino de Lacerda, é preciso fazer um resgate cultural e econômico da região. Para o grupo, o ideal seria a retomada do Trem do Pantanal e a construção de teleférico no Morro do Paxixi para desenvolver o turismo pantaneiro e garantir mais recursos para sua preservação ambiental. “Já apresentamos essa proposta ao Ministro da Infraestrutura (Tarcísio Gomes de Freitas”, comentou.





O primeiro secretário da entidade, Lairson Ruy Palermo, esclareceu que na região pantaneira há excelentes profissionais de arqueologia e da Cultura prontos para contribuir pela conservação ambiental e cultural e, também, para mais divulgação ao turismo em outros países. “Só precisamos de espaço para falar, por exemplo um pacote turístico poderia ser incluído como projeto também no programa da Rota Bioceânica”, propôs Palermo.





Participaram também da associação: o segundo Secretário Jackson Garay Ribeiro de Oliveira, o primeiro tesoureiro Carlos Vera, segundo tesoureiro Carlos Iracy Coelho Neto, diretor de consultorias André Luiz Pereira Alvez, diretora Geral dos Polos Histórico-Culturais – Aparecida Bueno Nogueira , os membros do conselho fiscal Celso Higa, Johny Medeiros e Jorge de Barros Weber.





Para o senador Nelsinho Trad, que abraça as duas bandeiras – Rota Bioceânica e Pantanal - pretende estudar as propostas. “Vamos trabalhar sim pelo nosso Pantanal”, afirmou e convidou o grupo para acompanhá-lo em visita à região pantaneira.​





ASSECOM