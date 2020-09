ALCINÓPOLIS| Convenções partidárias são registradas no plenário da Câmara Municipal

Ontem, terça-feira, 15 de setembro, o plenário “Adolfo Alves Carneiro”, da Câmara Municipal de Alcinópolis foi palco das Convenções de alguns partidos que definiram seus candidatos para as Eleições Municipais que acontecerão este ano.





Os primeiros partidos a se reunirem foram o Partido Social Democrático – PSD, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, e o Partido Social da Democracia Brasileira – PSDB, este último indicando nome pra candidatura de vice-prefeito, e os três pertencentes à mesma coligação.





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as Convenções Partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para a escolha de candidatos e formação de coligações.





As Convenções dos partidos em Alcinópolis não terminaram. Hoje (16), o plenário espera sediar mais duas outras Convenções: a do Partido Democrático Trabalhista e a do Democratas.





Por: Bruna Souza