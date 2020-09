Águas Guariroba orienta para consumo consciente de água

A Águas Guariroba pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o feriado prolongado em período de estiagem, utilizando as reservas das caixas d’água principalmente para atividades essenciais.





Recentes casos de furtos de cabos de energia de equipamentos da rede de abastecimento têm prejudicado o bom funcionamento do sistema, que ainda se recupera da ocorrência. Além disso, Campo Grande tem registrado uma estiagem bastante severa aliada a altas temperaturas, o que tem feito com o que o consumo de água aumente muito.





A orientação é uma medida preventiva que ajuda a manter os níveis dos reservatórios, principalmente neste período de pandemia, em que a orientação das autoridades de saúde é para que todos permaneçam em casa. A recomendação é de evitar o uso da mangueira para lavagem de carro, irrigação de gramas e jardins, lavagem de varandas e calçadas, evitar encher piscinas e banheiras e reutilizar a água sempre que possível.





A Águas Guariroba monitora todo o sistema de abastecimento de Campo Grande através do Centro de Controle de Operações (CCO) e mantém técnicos trabalhando 24 horas por dia para manter a regularidade do fornecimento de água para a população. A Capital conta com sistema de contingenciamento – que possibilita a utilização de água de outras fontes, como os poços profundos, para minimizar o impacto a estiagem à população.



Serviço





A empresa está à disposição em seus canais de atendimento: 0800 642 0115 ou pelo WhatsApp 9 9123-0008. A Águas Guariroba reitera o pedido de apoio da população durante a falta de chuva e calor intenso.





ASSECOM