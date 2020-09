7 hábitos de relacionamento que são mais prejudiciais do que trair

Pode haver outros hábitos de relacionamento prejudiciais além da traição?

É seguro dizer que muitos listariam traições como a coisa mais prejudicial que uma pessoa pode fazer em um relacionamento. Mas há algo ainda mais furtivo que pode corroer um relacionamento por dentro.





O que pode ser pior do que trair?





As interações negativas do dia a dia mostram quão egoístas podemos agir, quão frios podemos ser e quão injustos podemos tratar nosso parceiro. Basicamente, priorizar nosso próprio benefício, apesar de sabotar as necessidades de nosso parceiro.





O problema começa quando um casal começa a praticar uma interação negativa constante e pensamentos negativos tenazes sobre o parceiro como egoísta, pouco favorável ou até desprezador de nossas próprias necessidades.





Conforme cunhado pelo Dr. John Gottman (pesquisador líder no campo da psicologia e dos relacionamentos), esse comportamento da parte de um ou de ambos os membros de um casal leva ao "desespero diário", que não permite tempo de recuperação. e reparo do relacionamento.





Isso pode fazer com que perca "seu significado especial" e, em última análise, pareça substituível.





Eventualmente, as pessoas podem dizer a si mesmas que vamos ignorar o problema, em vez de arriscar uma briga. Mas isso se torna perigoso quando o casal começa a ignorar os problemas e começa a comparar nosso parceiro com os outros.





Vamos descobrir como reconhecer esse relacionamento matando indicadores em seu próprio relacionamento?





Aqui estão alguns sinais:





1. Nunca dizendo "obrigado"





Não estou dizendo por favor e obrigado. As pessoas precisam se sentir apreciadas. Se eles se sentem apreciados, seu estado de espírito é melhor e tudo em geral é melhor.





Você não precisa se concentrar em tudo, apenas dizer "obrigado" quando eles fazem algo é suficiente.





2. Dado como certo e estar muito confortável





Quando alguém para de fazer qualquer esforço no relacionamento. Eles se tornam preguiçosos e esquecem de se arrumar.





Eles ficam complacentes com o trabalho e perdem a motivação. isso está ficando confortável no relacionamento e está assumindo completamente que alguém te ama, não importa o quê.





É muito bom ficar à vontade com alguém e parar de agir como você faz no início de um relacionamento - isso é normal e bastante necessário para um relacionamento durar.





As coisas pioram quando uma pessoa, ou as duas pessoas, param de se esforçar. Se vocês dois estão em uma rotina chata porque acabam de se tornar complacentes um com o outro, isso não é bom!





Você tem que continuar fazendo coisas novas um para o outro e de vez em quando fazendo o esforço que fez no começo. Você deve reacender o fogo de vez em quando.





3. Ausência de Confiança





A falta de confiança pode realmente estragar o relacionamento. Isso é tão verdadeiro e tão importante. A confiança é uma das maiores partes de qualquer relacionamento. Se você não confiar um no outro, isso nunca funcionará a longo prazo. A confiança é a grande chupeta de qualquer relacionamento.





4. Sempre sendo conectado ao seu telefone





Você não pode simplesmente sair com seu parceiro e ambos colados com seus respectivos telefones o tempo todo. Isso é estranho e não está bem.





5. Não sendo afetuoso





Reter afeto é um hábito de relacionamento realmente prejudicial. Algumas pessoas precisam disso. Outros não funcionam bem sem ele.





6. Agindo arrogante e superior em relação ao outro





Isso pode ser realmente prejudicial, pois destrói sua autoestima. Ser tratado de maneira condescendente é horrível. O respeito mútuo é muito importante. Não se falem constantemente.





Vocês são parceiros!





7. Falta de comunicação





Falta de comunicação. 95% do dano nos relacionamentos poderia ser corrigido se as pessoas reservassem um tempo para transmitir claramente como estão se sentindo.