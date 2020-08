Veja algumas das características de pessoas que tem um caso

Alguns pontos em comum pode ser identificado neste perfil

Eles sentem que não podem viver um sem o outro, apesar de viverem a maior parte da vida longe um do outro. O simples fato de não poderem ficar juntos brilha com esses sentimentos de não serem capazes de viver sem o outro. Eles não passam tempo suficiente juntos para saber se eles realmente gostam um do outro como pessoas, então esses sentimentos de "eu não posso viver sem você" são baseados na realidade.





Um medo de que eles desmoronem emocionalmente se tiverem que se afastar do caso. Um caso pode frequentemente ser uma muleta emocional que distrai um homem ou uma mulher de lidar com a realidade dos problemas conjugais ou da vida. Sem o caso, eles terão que enfrentar e lidar com o que quer que o caso os distraia.





Sentimentos profundos de ansiedade, preocupação ou ciúme do parceiro de caso.





A necessidade de o parceiro de negócios atender a todas as suas expectativas.





A crença de que o parceiro de caso mudará para atender às necessidades da outra pessoa.





Necessidade de o parceiro de caso estar acessível o tempo todo, independentemente do fato de raramente serem capazes de se ver.





Uma profunda dependência do parceiro de caso para "fazê-lo" se sentir amado.





Incapacidade de encontrar conforto quando não estão com o parceiro de caso.





Basicamente, a diferença entre amor casado e amor de caso é ... o amor casado é incondicional, você aceita seu parceiro por quem eles são, verrugas e tudo. O caso amoroso é condicional; não pode sobreviver às realidades da vida cotidiana. O caso amoroso está impregnado de medo de perda, enquanto o amor matrimonial está associado ao conforto de saber que você é amado e aceito como você é.





A pessoa sensata se pergunta como alguém pode se tornar viciado ou intoxicado por uma situação que causa tanto estresse e ansiedade. Suponho que o sentimento de paixão supere esses sentimentos de estresse e ansiedade sobre o caso de amor. A pressa emocional que se experimenta do caso faz o amor conjugal na vida real parecer uma decepção. Então, eles retornam o mais rápido possível para esse sentimento hormonal de paixão a curto prazo.





Paixão não é amor verdadeiro. Talvez você não consiga convencer seu parceiro disso, mas eles aprenderão em seu próprio tempo.





O fato de o caso não ser exposto aos estressores da vida cotidiana é o que o mantém. Ele seguirá seu curso e se desintegrará se os dois envolvidos no caso forem confrontados com a vida cotidiana juntos.





Casos de longo prazo são geralmente um sinal de problemas no casamento. Isso não significa que você é responsável pelo caso. Isso significa, no entanto, que seu parceiro está usando o caso para não ter que lidar com alguma infelicidade que está sentindo no casamento.





Muitos homens e mulheres tem medo de confrontar os seus parceiros sobre traição, muitas vezes por medo de perder a pessoa, ou, como muitos relatam: “eu quero sair da relação, mas tenho medo de perder oisecret e me sentir perdido/perdida”.





Se o seu casamento sobrevive ou não a um caso, depende do tipo de caso que seu parceiro tem e de quanto remorso eles exibem.