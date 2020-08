TRÊS LAGOAS| Sindicato Rural e SENAR promovem Feira Segura

O Sindicato Rural de Três Lagoas e o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, promoverão no dia 14 de agosto a primeira Feira Segura do município.





O evento será no recinto de exposições Joaquim Marques de Souza, das 14h às 20h. A feira será realizada em dois modelos: tradicional, em que os consumidores compram os alimentos nas bancas diretamente com os feirantes e no sistema drive thru, em que eles adquirem os produtos sem precisar sair do veículo. Nas duas modalidades o uso de máscaras e o distanciamento entre os participantes serão obrigatórios.





Serão comercializadas hortaliças, legumes, frutas, ervas, produtos de agroindústria (como queijos, geleias, doces e outros), além de peixes e carnes bovinas e ovinas, devidamente embaladas e refrigeradas.





O fluxo de pessoas será controlado com distância mínima entre elas no espaço delimitado para o local da feira. Além disso, os feirantes vão receber um kit com avental, touca, luvas, máscaras, álcool em gel e papel toalha para a devida higienização.





Exclusivamente no modelo drive thru, logo no início da feira será possível fazer o pedido e o pagamento, que será aceito nas formas de cartão de crédito/débito, dinheiro ou por aplicativos de pagamento. Em seguida, o cliente receberá os produtos já higienizados e embalados com toda a segurança, de acordo com as recomendações de prevenção à Covid-19.





A Feira Segura tem o apoio do Sistema Famasul/Senar MS, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).





A ação viabiliza e fomenta as feiras livres adaptadas aos modelos de acordo com as orientações de segurança dos órgãos de saúde para evitar o contágio do coronavírus.





Serviço

O que: Feira Segura Três Lagoas – modelo drive thru Quando: 14 de agosto (sexta-feira) Horário: das 14h às 20h Onde: recinto de exposições Joaquim Marques de Souza – Sindicato Rural de Três Lagoas (avenida Ranulpho Marques Leal, 1850).

ASSECOM