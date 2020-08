TRÊS LAGOAS| Polícia Militar do Município recebe do Governo do Estado 5 novas viaturas para aumentar efetividade nas ações policiais

Cinco novas viaturas modelo Mitsubishi Triton, 3 aparelhos de etilômetro e 1 carabina calibre 556 foram entregues na manhã desta segunda-feira (10) ao 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

Na ocasião 2 novas viaturas também foram entregues: uma para a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em Bataguassu, e outra para o 3º Pelotão da Polícia Ambiental sediado em Três Lagoas. Viaturas estas que, segundo a corporação, proporcionará melhores condições de trabalho e maior efetividade nas ações da Polícia Militar.





A cerimônia com autoridades da Polícia Militar, Câmara Municipal e a presença do prefeito Angelo Guerreiro acompanhado de seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), José Aparecido Moraes, marcou o feito do Governo do Estado que, na última semana entregou 73 novas viaturas, além de aparelhos etilômetros e armamentos.





GRATIDÃO





Em seu pronunciamento, Angelo Guerreiro se disse muito agradecido ao governador Reinaldo Azambuja pelo olhar e comprometimento com a segurança pública, não somente de Três Lagoas, mas do Estado no geral.





“Em nome da população três-lagoense agradeço o Governo do Estado por proporcionar a entrega destes equipamentos e dos 73 veículos que, com igualdade, combaterão o crime organizado e facilitarão o trabalho de cada um dos policiais não só de Três Lagoas”, disse.





O Tenente Coronel, Gil Alexandre da Rocha, agradeceu ao governador pelos equipamentos que ajudarão a sociedade. “Gratidão ao governador e todas as autoridades que se envolveram nesta parceria junto com a Prefeitura Municipal para a aquisição desta aparelhagem (viaturas e equipamentos). Quem ganha é a sociedade, é a população de Três Lagoas”, disse.





O Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Coronel, Marcos Paulo Gimenez, ressaltou estar muito satisfeito em participar de uma solenidade simples, mas importante para a polícia e sociedade sul-mato-grossense. “Gratidão a nossa tropa que graças ao empenho, determinação, comprometimento e abnegação se fez possível que o nosso governador viesse a adquirir essas viaturas”, disse.





COLHENDO FRUTOS





Se dirigindo ao prefeito, Gimenez disse para que Angelo tivesse certeza “que a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul não para. Por mais que tenhamos essa pandemia e todos os desafios, a nossa corporação não parou e nossos números ditam isso. É recorde na apreensão de drogas e abordagens de pessoas e veículos. Por isso, gratidão a todo e qualquer Policial Militar a frente de suas unidades e operações que continuam firmes, coesas, determinadas e comprometidas com a corporação”, afirmou.





O Comandante finalizou pedindo para a tropa continuar o excelente trabalho que gerou a entrega de todas essas viaturas para a corporação.





“Peço a cada um dos senhores que, juntamente com seus comandantes, continuem a fazer esse excelente trabalho para que no futuro possamos colher os frutos que hoje serão plantados. As viaturas são frutos que estão sendo colhidos de um trabalho realizado pelos policiais militares que no fronte de batalha atuaram incansavelmente. Muito obrigado a todos”, finalizou o Coronel Marcos Paulo Gimenez.





AUTORIDADES





Estiveram presentes na solenidade o Comandante do CPA2, Coronel Adilson Alves de Macedo; o Comandante do 3º Pelotão da Polícia Ambiental, Primeiro Tenente Gabriel Gomes da Rocha; a Comandante da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar sediada em Bataguassu, Major Letícia Raquel Lopes Ramos e o vereador Adriano Rodrigues.

ASSECOM