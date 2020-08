TRÊS LAGOAS| Município recebe cinco novas viaturas militares nesta terça-feira (04)

Nesta terça-feira (04), o prefeito Angelo Guerrreiro esteve na sede da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), em Campo Grande, participando da solenidade de entrega de 78 novas viaturas para os batalhões da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de 20 municípios sul-mato-grossenses, entre eles Três Lagoas.





O governador Reinaldo Azambuja anunciou que esta é a primeira entrega de um investimento de R$ 50 milhões para equipar e fortalecer as forças policiais das cidades do Estado. “Isso faz parte de um conjunto de compras que totalizarão mais de 500 viaturas, onde parte serão entregues ainda no ano de 2020".





Deste montante, o 2º Batalhão da PM de Três Lagoas receberá 5 viaturas L200 para reforçar a frota atual. Representando os gestores municipais de todo o MS, Guerreiro agradeceu ao Governo do Estado pela atenção com a Segurança Pública de Três Lagoas e do Estado.





"Agradeço o governador Reinaldo Azambuja pelo comprometimento com a segurança pública do Estado e pela parceria com os 79 municípios. Anualmente estamos sendo assistidos. Não resta dúvida de que esse aparelhamento tem melhorado o trabalho da Polícia Militar em prol da sociedade", disse.





O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, afirmou que esta é a entrega do primeiro lote de mais de 300 viaturas adquiridas para 2020. “Nós pretendemos entregar mais viaturas até o final do ano. É o compromisso que o Governo do Estado tem com a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul com o objetivo de levar sempre mais segurança à população”, explicou.





NOVAS AQUISIÇÕES





A Sejusp também comprou 20 motocicletas BMW GS 850 Premium para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, o valor de cada unidade foi de R$ 59.800,00 mil, totalizando R$ 1.196 milhão, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. Participou também do encontro, o o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral.





ASSECOM