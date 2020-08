TRANSPARÊNCIA| Milionárias: As 10 empresas mais bem pagas pelo Governo de MS durante a pandemia

Ao todo, Mato Grosso do Sul já fechou contratos emergenciais com 75 empresas devido a pandemia do coronavírus

Empresa que mais recebeu de contratações emergenciais foi a TAVARES & SOARES LTDA - Farturão Alimentos ©Reprodução Com a pandemia do coronavírus, contratações emergenciais foram realizadas por todos os estados brasileiros, a fim de enfrentar a situação de emergência. Em Mato Grosso do Sul, 17 empresas receberam mais de 1 milhão de reais cada para fornecer produtos ou serviços ao Estado. O site Jornal Midiamax listou a dez empresas mais bem pagar pelo Governo de MS durante a pandemia do coronavírus.





Devido a pandemia, MS declarou estado de calamidade pública, reconhecida pela União em 8 de abril. O Governo Federal criou a lei nº 13.979, que desde 6 de fevereiro estabelece medidas que podem ser adotadas para enfrentamento da pandemia. Então, no artigo quatro, fica “dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública”.





Ao todo, 75 empresas já foram contratadas pelo Estado desde o começo do cenário pandêmico. Juntas, as dez empresas mais bem pagas pelo Governo de MS, durante a pandemia, receberam R$ 37.453.940.82. Por fim, dados estão disponíveis no portal online Compras Coronavírus, foram analisados dados disponibilizados até às 16h desta quinta-feira (06).

