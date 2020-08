Terça-feira continua quente com baixa umidade relativa do ar

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 15% a 60%.





Massa de ar seco predomina em Mato Grosso do Sul e o tempo continua quente com baixa umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde. A previsão para o Estado é de céu parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 15% a 60%. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. As temperaturas máximas em MS ficarão na casa dos 35ºC. Na Capital, a máxima será de 32ºC com umidade relativa do ar entre 60% e 25%.





Para os próximos dias espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos abaixo de 20% no período. O ideal é de 60%, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). A orientação é consumir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 11h e 15 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. Como foi divulgado ontem não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul até 16 de agosto.





Por Viviane Oliveira