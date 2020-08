Temporal arrasta mesas, derruba barracas e atinge rede elétrica em Aquidauana

Moradores registraram efeitos do temporal iniciado ontem à noite; Defesa Civil ainda faz levantamento dos estragos no município

A Defesa Civil de Aquidauana, município localizado a 137 quilômetros de Campo Grande, ainda contabiliza os estragos causados pelo temporal que começou ontem à noite e se estendeu até a madrugada, com ventos de até 100 km/h. Moradores da Vila Pinheiro e Nova Aquidauana foram os mais atingidos.





Moradores fizeram vídeos mostrando a força dos ventos e os estragos deixados na cidade.





O coordenador da Defesa Civil do município, Mário Ravaglia, disse que a forte chuva começou por volta das 20h30. Os ventos derrubaram árvores, destelharam casas e atingiram a rede elétrica próxima da rodoviária. Ravaglia diz que a energia foi restabelecida por volta das 2h.





A queda uma árvore chegou a interditar o tráfego na BR-419, no bairro Nova Aquidauana e de acesso ao Taboco, mas os galhos foram cortados e a via desinterditada após 30 minutos.





Equipes da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Assistência Social estão atendendo as ocorrências e fazendo levantamento dos estragos.





A Defesa Civil informou que há registrado de desalojados por conta do destelhamento de casas. Neste caso, as pessoas procuram abrigo na casa de amigos ou parentes. Não há casos de desabrigados por conta do temporal.





Ainda está chovendo no município, porém, sem a mesma intensidade ou com ventos fortes registrados até início da madrugada.





O temporal foi registrado pelos moradores, ontem. Em uma delas, funcionários de lanchonete recolhem as cadeiras. Em outra, barracas instaladas em frente ao CEM (Centro de Especialidades Médicas) foram derrubadas pela força dos ventos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias