Temperatura começa a subir e Inmet prevê máxima de 40°C em MS

Em Campo Grande, a temperatura máxima será de 29°C nesta segunda-feira (24)





O frio que chegou a Mato Grosso do Sul na tarde da última quinta-feira (13) começa a se despedir nesta segunda-feira (24). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as máximas poderão chegar aos 40°C na região norte do Estado.





Em Campo Grande, por volta das 6h, os termômetros marcavam 18°C. No decorrer do dia, a temperatura máxima poderá chegar aos 29°C. Não há previsão de chuva.





Na região sul, a segunda-feira será de céu com poucas nuvens e a máxima não passará dos 25°C em Dourados, Rio Brilhante, Ponta Porã, Mundo Novo, Jardim e Antônio João. Em Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria, Inocência e Brasilândia, a máxima será de 32°C.





Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana, na região do Pantanal, o dia será de céu claro e a máxima poderá chegar aos 39°C. Em Sonora, Camapuã, Alcinópolis, Pedro Gomes e Rio Verde de Mato Grosso, a máxima será de 40°C.





Por Kerolyn Araújo