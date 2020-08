STJ mantém bloqueio de R$ 10,7 milhões por irregularidades no Aquário do Pantanal

Massashi Ruy Ohtake e empresas defendem que valor é 'estratosférico'

Aquário do Pantanal, em Campo Grande ©Marcos Ermínio Massashi Ruy Ohtake, José Antônio Toledo Areias e Ruy Ohtake Arquitetura e Urbanismo Ltda tiveram o pedido de desbloqueio de R$ 10,7 milhões em decorrência de supostas irregularidades em obras do Aquário do Pantanal negado pelo presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ministro João Otávio de Noronha. A decisão foi publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (04). Aquário do Pantanal





O pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial foi negado por não ficar comprovado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação no caso. O MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) aponta ter havido irregularidades depois que a Secretaria de Estado de Obras Públicas e Transportes determinou mudanças no projeto, que foram elaborados pela empresa de Ohtake e revisada por Areias.





As empresas alegaram perigo de dano irreparável em razão de o Juízo a quo ter determinado o “bloqueio de bens do recorrente e de sua empresa até a quantia estratosférica de R$ 10.789.102,48”.





No entanto, o ministro indeferiu o pedido no plantão judiciário, que pode ser apreciado, ainda, pelo ministro relator do caso com o retorno do recesso no STJ.





