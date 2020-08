Sexta-feira será de calor e alerta para tempo seco em Mato Grosso do Sul

Temperaturas variam entre 14°C e 37°C e não há previsão de chuva





A sexta-feira (7) será de calor, sem previsão de chuva e com alerta para a baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul. Por causa disso, a recomendação é que cuidados como hidratação sejam redobrados, e exposição ao sol evitada.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar deve variar entre 15 e 55%, nível considerado crítico pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O céu fica claro e parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 14°C e 37°C.





Em Campo Grande a temperatura mínima fica em 19°C e a Máxima em 32°C. Em Corumbá o dia amanhece 20°C e a máxima não deve passar de 35°C. Já em Dourados a mínima fica na casa 16°C e a máxima em 31°C.





No sábado (8), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Estado. O tempo permanece seco sem expectativa de chuva com temperaturas variando entre de 15°C a 37°C.





Por Clayton Neves