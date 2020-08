Senador Nelsinho Trad conseguiu liberar R$ 59,4 milhões para Mato Grosso do Sul em julho

Destes, R$ 49,8 milhões foram investidos na Saúde, essencial em tempos de pandemia do Covid

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação, junto ao Governo Federal, de R$ 59.432.853,00 no mês de julho para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Destes, R$ 49,8 milhões foram para o combate à pandemia do coronavírus no estado. “Estes recursos são referentes às minhas emendas individuais e também verbas extras que consegui junto ao Governo Federal por conta da pandemia. Além disso, existem alguns pedidos de emendas de ex-parlamentares que estavam represados e conseguimos liberar. Estamos sempre em busca de garantir os recursos necessários para o andamento das obras e investimentos em nosso estado”, explicou o senador.





O Covid-19 continua avançando em Mato Grosso do Sul de forma acelerada e, além do aumento de novos casos confirmados, a taxa de letalidade também subiu para 1,6% no fim de semana. No boletim epidemiológico divulgado hoje (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram 642 testes positivos para a Covid e 17 óbitos nas últimas 24 horas. Só nos três primeiros dias de agosto, 21 vidas já foram perdidas em decorrência da doença. Deste total, nove são de Campo Grande, quatro em Corumbá, uma em Dourados, uma em Amambai, uma em Nova Andradina e uma em São Gabriel do Oeste.





“Mato Grosso do Sul já teve 26.645 casos confirmados e 421 mortes por coronavírus. Além disso, na capital, 90% dos leitos estão ocupados, seguido por Corumbá com 72%, Dourados com 57% e Três Lagoas com 22%. Por isso esse recurso é tão importante e agradeço muito ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal por terem atendido ao nosso apelo”, destacou o senador Nelsinho.





O critério foi baseado no número de infectados. Campo Grande foi contemplada com R$ 20 milhões, e o Governo do Estado também recebeu outros R$ 20 milhões. Dourados, Anastácio e Guia Lopes da Laguna puderam contar com R$ 300 mil cada um; Bataguassu, Batayporã, Bonito, Brasilândia, Chapadão do Sul, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jardim, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sonora, Três Lagoas e Vicentina receberam R$ 200 mil cada e para os demais municípios, foram depositados R$ 100 mil.





Outros recursos





Para Mundo Novo, foram liberados R$ 1.377.224,02, através da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para investimentos em esgotamento sanitário, assim como Rio Brilhante, que recebeu R$ 1.090.489,93, depositados na conta do Governo do Estado, para ampliação do sistema de esgoto. Três Lagoas também foi contemplada com R$ 185.219,76 para ampliação do sistema de esgotamento; Nioaque recebeu R$ 195.000,00 do Ministério da Agricultura para compra de caminhão; Glória de Dourados recebeu R$ 197.240,00, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para obras de drenagem e pavimentação; e para Japorã foram depositados R$ 96.677,10, através do Ministério da Cidadania, para investimento em infraestrutura esportiva e de lazer.









Por: Larissa Almeida