Quinta-feira amanhece com névoa seca e temperaturas podem chegar a 40°C em MS

A quinta-feira (13) amanheceu com névoa seca encobrindo o céu de Campo Grande. No decorrer do dia, aumento de nuvens deixará o céu parcialmente nublado em todo o Estado, e a temperatura máxima deve atingir os 40°C.





Imagem enviada por leitora do alto de prédio mostra amanhecer em Campo Grande na região do Shopping Campo Grande. (Foto: Direto das Ruas) )





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pancadas de chuvas isoladas estão previstas na área sul do Estado, entre Sete Quedas, Dourados e Ivinhema. A umidade do ar varia entre 75% a 20%, o que é considerado estado de alerta, por isso, a recomendação é redobrar cuidados com hidratação e evitar exposição ao sol.





Em imagens encaminhadas por leitores é possível ver névoa seca na região do Centro de Campo. Na Capital, a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 35°C. Em Corumbá o dia começa como 23°C e a máxima de 37°C, em Três Lagoas 21°C de mínima e 36°C de máxima e Sonora, na região Norte, terá a maior temperatura máxima, que deve atingir 40°C.





Por Clayton Neves