Problema mecânico causa capotagem de veículo em rotatória no Parque dos Poderes

As três vítimas que estavam no veículo, tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento do Corpo de Bombeiros

Veículo parou com as 4 rodas para cima. (Foto: Henrique Kawaminami)

Uma picape com três pessoas capotou na rotatória das avenidas do Poeta e Desembargador Jose Nunes da Cunha, no Parque dos Poderes, durante a tarde deste sábado (29), em Campo Grande.





Ao Corpo de Bombeiros o condutor do veículo, informou que seguia pela Desembargador Jose Nunes sentido Afonso Pena quando a mola de suspensão traseira do seu veículo Chevy 500 SL escapou, rompendo o assoalho da carroceria e causado o acidente.





O veículo parou com as quatro rodas para cima, mas conforme o tenente Teruya do 6ºGB (Grupamento de Bombeiros) quando os militares chegaram no local as vítimas já estavam fora do veículo. No carro seguiam um homem, sua esposa e o filho que tiveram apenas ferimentos leves. Aparentemente o condutor não estava alcoolizado.





Eles recusaram atendimento e deixaram o local do acidente antes da chegada do BPTran (Batalhão de Trânsito) da Polícia Militar. O caso será guinchado e levado para o pátio do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Adriano Fernandes e Bruna Marques