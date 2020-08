PONTA PORÃ| Hospital Regional recebe 10 novos leitos de UTI Covid-19

Novos leitos estão equipados com ventiladores mecânicos e suporte avançado de vida; Unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Mato Grosso do Sul

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), referência para casos de Covid-19, acaba de receber 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivamente para pacientes com coronavírus. A unidade agora passa a contar com 30 leitos de UTI equipados com ventiladores mecânicos, respiradores e central de monitoramento - destes, 20 são destinados para pacientes acometidos pela Covid-19. O hospital é gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Mato Grosso do Sul.





“Sem dúvida é mais um grande passo para tratar casos graves. Os novos leitos de UTI, somados aos leitos clínicos de enfermaria e observação instalados no Hospital de Campanha, somam-se à força-tarefa criada pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Acqua e Prefeitura de Ponta Porã. Estamos certos de que a ampliação chega em momento decisivo”, destacou o diretor-geral da unidade, Demetrius do Lago Pareja.





Desde o início da pandemia medidas foram adotadas pelo Hospital Regional de Ponta Porã para conter a disseminação do vírus. A unidade adequou setor próprio para pacientes com sintomas respiratórios, modificou instalações, ativou novos leitos e investiu em equipamentos e na segurança dos profissionais de saúde.





O diretor-técnico, Antonio Martinussi, explica a importância da ampliação dos leitos para a região. “Com a viabilização desses leitos, conseguimos ter um dimensionamento melhor. Antes tínhamos 10 leitos para o município de Ponta Porã e mais 7 municípios. Com a ampliação, é possível comportar melhor e acolher esses pacientes graves. A UTI está equipada com equipamentos que seguem um parâmetro de qualidade e assistência de equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas intensivistas durante 24 horas por dia”, afirmou.

Os 20 leitos de UTI Covid-19 estão disponíveis para atender a demanda da população do município de Ponta Porã e microrregião, macrorregião e microrregião de jardim. Os pacientes serão encaminhados por meio do CORE (Complexo Regulador Estadual).





Referência – O hospital atende população de mais de 200 mil habitantes dos oito municípios da região sul do estado, conta com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é referência para o tratamento dos casos de Covid-19. A unidade está equipada com toda assistência multidisciplinar de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas intensivistas 24 horas por dia, equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados e mantém capacitação constante dos colaboradores.





Por: Camila Gonçalves Fernandes Kaveski