PANDEMIA| Brasil registra 703 mortes e mais de 22 mil novos casos nas últimas 24h

O número total de casos confirmados no país, desde 26 de fevereiro, é agora de 3.057.470.

O Ministério da Saúde brasileiro registrou nesta segunda-feira mais 703 mortes associadas ao novo coronavírus, fixando o total acumulado em 101.752 óbitos desde o início da pandemia no país. Este balanço diário, que às segundas-feiras costuma ser menor por causa da subnotificação de casos durante o fim de semana, é superior ao da última segunda-feira, 3 de agosto, quando foram contabilizados 561 óbitos. Ontem, domingo, foram registrados 572 novos casos.





Em relação aos casos de infecção, a pasta indica que foram confirmadas mais 22.048 pessoas diagnosticadas nas últimas 24 horas, um número inferior ao do dia anterior (23.010), mas longe do máximo de 67.860 casos reportados no dia 22 de julho.





O número total de casos confirmados no país, desde 26 de fevereiro, é agora de 3.057.470. Destes, 2.163.812 são considerados recuperados da doença, enquanto 791.906 permanecem em acompanhamento.





São ainda contabilizadas, no site do Ministério, uma taxa de letalidade de 3,3% e uma taxa de mortalidade calculada em 48,4%.





O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes e mais casos de contágio pelo novo coronavírus, sendo apenas superado pelos Estados Unidos (mais de 162 mil mortes e mais de 5 milhões de casos de infecção).





NAOM