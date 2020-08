PANDEMIA| Aquidauana registra 50 novos casos e 30 são de indígenas

Três óbitos foram registrados conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde

Imagem mostra entrega de EPIs nas aldeias de Aquidauana ©Chico Ribeiro O município de Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande, registrou 50 novos casos de coronavírus, destes, 30 são de indígenas. Três óbitos foram registrados conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, neste domingo (09).





O boletim aponta que na área urbana de Aquidauana são 17 casos ativos.





Uma mulher de 83 anos, sem comorbidade relatada, moradora do bairro Santa Terezinha foi uma das vítimas fatais da doença. Ela, estava internada no Hospital Regional de Campo Grande, teve complicações médicas, não resistiu e faleceu no sábado (08).





O segundo óbito é de um homem de 49 anos, indígena, diabético. Ele era morador da Aldeia Limão Verde, estava internado no Hospital Regional de Aquidauana e teve quadro de saúde agravado. O indígena não restitui e faleceu neste domingo (09).





O terceiro óbito é de um homem de 75 anos, indígena, morador da Aldeia Água Branca. A vítima era diabética, estava internado no Hospital Regional de Campo Grande, sendo que o quadro de saúde agravou. Ele faleceu no sábado (08).





A Vigilância Epidemiológica Municipal informa que Aquidauana tem 220 pessoas já recuperadas da covid-19 e 404 amostras para teste de coronavírus no Lacen-MS. Ao todo são 734 casos positivos, sendo 491 casos positivos ativos e 23 óbitos. Dos 23 óbitos, 14 são indígenas e 9 não indígenas.





Das 491 pessoas positivas ativas de Aquidauana, 9 pessoas estão hospitalizadas, sendo: 5 indígenas em leitos clínicos e 1 não indígena em leitos clínicos no Hospital Regional de Aquidauana; no Hospital Cassems estão 3 pacientes não indígenas em leitos clínicos.





O Hospital Regional de Aquidauana, além dos pacientes de covid-19 tem mais 2 pessoas positivas em leito de UTI e mais 2 casos suspeitos em leitos clínicos, e são todos pacientes de Miranda.





Boletim





2.920 notificados; 1.782 casos descartados; 404 amostras no Lacen; 734 casos confirmados; 23 óbitos e 220 recuperados.





Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz