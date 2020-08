PANDEMIA| Agosto já registra 5,7 mil casos e 115 óbitos por Covid

Só nos primeiros nove dias de agosto Mato Grosso do Sul confirmou 5,7 mil novos casos de Covid-19. Conforme dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) o mês que iniciou com 26.003 casos, aponta um total de 31.739 nesta segunda-feira (10). A crescente também ocorre no número de vidas perdidas pela doença que já soma 115 para o período.





Enquanto a transmissibilidade do vírus avança de forma acelerada, a mobilidade social segue em alta. As taxas de isolamento social mapeadas pela geolocalização dos aparelhos telefônicos registraram taxa de 37,7% para o sábado (8) e 42,8% no domingo (9) no Estado.





Em Campo Grande menos da metade da população permaneceu no perímetro residencial de até 450 metros considerado isolamento pelo sistema, e o registro foi de apenas 42,4% em isolamento social. Conforme dados oficiais apresentados nesta segunda, nas últimas 24 horas houve a confirmação de 254 novos casos e seis mortes em decorrência da doença.





O detalhamento o boletim epidemiológico pode ser conferido neste link . A lista de cidades sul-mato-grossenses e suas respectivas taxas de isolamento social podem ser conferidas aqui





Destaques da live





A partir desta segunda (10) haverá ampliação dos testes rápidos que estão sendo feitos na escola Lucia Martins Coelho. Passando de 400 testes diários noturnos, para 550 testes. “Aumentamos a testagem rápida em Campo Grande para evitar filas e acumulo de pessoas que aguardam muitos dias para ter acesso aos testes”, pontuou o secretário de saúde, Geraldo Resende.





Além do Disk Covid, a partir desta segunda-feira a SES disponibiliza o telefone 0800-647-0911 para os moradores de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá tirarem dúvidas sobre a Covid e agendarem seus testes.





A SES junto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ativa nesta segunda-feira 10 novos leitos no hospital do Pênfigo. “Com isso estamos correndo para cumprir o objetivo do Governo, da SES em parceria com os municípios de não ter nenhum cidadão de MS sem acesso aos leitos de UITs. Estamos trabalhando para fazer esses avanços de leitos”.





Além da ampliação da testagem, parcerias com laboratórios (Dasa, Fiocruz, UFMS, Embrapa, UEMS, UFGD) tem permitido que o Estado entregue o resultado dos exames aos municípios em até 48 horas. “Somos o 3° do país em testagem”. O titular da SES pediu que os municípios acelerem a liberação dos resultados no sistema, e colocou a secretaria a disposição para fazer mutirões para encerrar os casos e ter de fato a realidade da doença no Estado.





Por: Mireli Obando, Subcom