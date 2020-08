Orçamento público é tema de curso online do TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, em cumprimento do seu papel de fiscalizar e orientar os governantes na aplicação das receitas, realiza na próxima sexta-feira, 28 de agosto, o curso “Orçamento Público: Aspectos Gerais”, ministrado pela auditora de controle externo, Ana Claudia Pilla. Com o objetivo de apresentar os aspectos gerais sobre o orçamento público e as leis orçamentárias dentro do campo de atuação dos jurisdicionados e servidores dos Tribunais de Contas, ele será oferecido totalmente online.





O curso, realizado por meio da Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS (Escoex), é direcionado a servidores TCE-MS, jurisdicionados e sociedade e vai ser divido em 3 módulos - Orçamento Público – Conceito; Leis Orçamentárias – PPA, LDO; e Leis Orçamentárias: LOA.





“O curso ‘Orçamento Público: Aspectos Gerais’ traz uma visão da importância da matéria para o administrador público gerenciar as receitas e despesas, suprindo assim os anseios da sociedade com a diminuição das desigualdades sociais, bem como apresenta a responsabilidade pela não formalização correta”, destaca Ana Claudia Pilla.





A instrutora





Ana Claudia Pilla é auditora de controle externo do TCE-MS. Formada em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista – FADAP Tupã/SP, é pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito Constitucional e Direito Público. Atuou por 16 anos como Assessora de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.





As inscrições para o curso podem ser feitas neste link





Por: Tânia Sother