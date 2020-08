Ônibus que pegou fogo tinha 24 passageiros e todos conseguiram escapar das chamas

O acidente aconteceu em Costa Rica e o veículo foi totalmente destruído

Na manhã desde sábado (08), um ônibus ficou completamente destruído após colidir na traseira de caminhão próximo a MS-306, em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande e pegar fogo. Todos os 24 passageiros que estavam no ônibus conseguiram sair, mas alguns sofreram lesões.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de Costa Rica, os passageiros com lesões foram levados para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. Ainda não existem detalhes sobre os passageiros e estado de saúde individual. O transporte foi realizado por ambulância da usina instalada na MS-306.





A equipe de bombeiros foi acionada às 07h40 e permaneceu no local até apagar todo o fogo causado pelo acidente. Pois as chamas ameaçavam um canavial de usina sucroalcooleiras da região. Estiveram presentes no local, a Policia Militar e Pericia Técnica. Por fim, a limpeza de pista também foi realizada pela usina.





Fonte: Midiamax Por: Dândara Genelhú e Dayene Paz