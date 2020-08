No aniversário de Campo Grande, pequenos negócios festejam compromisso com segurança

Além de atender mais de 8 mil empresas na Capital com ações de biossegurança e gestão, Sebrae comemora crescimento no atendimento em todo o MS

Seja presencial ou à distância, Sebrae está ao lado dos empresários na pandemia

A pandemia de Covid-19 afetou os pequenos negócios, mas, no aniversário de Campo Grande nesta quarta-feira (26), as empresas comemoram o enfrentamento à crise por meio da reabertura das atividades e do funcionamento seguro. Somente na Capital, 8,2 mil estabelecimentos já foram atendidos pelo Sebrae/MS em ações de biossegurança e gestão.





O número de atendimentos é referente às visitas presenciais aos estabelecimentos, que começaram em julho na Capital. Nelas, os agentes da instituição orientam os empresários sobre os protocolos de segurança e em temas de gestão empresarial. Além disso, cada empresa recebe o selo Eu Fui Orientado, mostrando que são negócios seguros.





Para o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o apoio aos pequenos negócios é essencial. “Os pequenos negócios não podem fechar, mais da metade dos empregos estão neles. O Sebrae está apoiando os empresários desde o início da pandemia, incentivando a população a comprar deles, e com as orientações sobre os protocolos de segurança. Vemos que os empresários estão conscientes, realizando as adequações necessárias”, disse.





Revolução no atendimento





Para apoiar o empresário na pandemia e manter a sobrevivência das micro e pequenas empresas, o Sebrae/MS também mudou. A instituição expandiu sua atuação nos canais remotos, como no WhatsApp; e passou a ofertar com mais intensidade capacitações e consultorias à distância, em temas como Finanças, Gestão, Marketing e Biossegurança. O resultado foi enorme.





O atendimento registrou um salto neste ano: de janeiro a junho de 2019, a instituição realizou 98 mil atendimentos em todo o Mato Grosso do Sul, incluindo pessoa física e empresas. Já no mesmo período em 2020, foram 131 mil. O número inclui todas as modalidades, seja presencial ou à distância, e consultorias, informações e orientações técnicas.





“Neste momento de crise, o Sebrae buscou atender o maior número de empresas possível e tudo gratuito. Mostramos que estamos ao lado dos empresários, quando eles mais precisam”, finaliza o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Inscrições seguem abertas





Além das visitas aos empresários, o Sebrae/MS está com inscrições abertas para as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta. A iniciativa, parceria com o Sesi/MS e Senac/MS, também oferta consultorias em outros temas, como Gestão Financeira e Marketing Digital. Mais informações no site: orienta.ms.sebrae.com.br





ASSECOM/SEBRAE-MS