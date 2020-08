Mulher fica em estado grave após derrubar poste com o carro que dirigia em avenida de Campo Grande

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12), em um trecho de curva. Motorista estava sozinha no veículo.

Carro tombou no canteiro; postes, cercas e arames ficaram no asfalto ©Polícia de Trânsito/Divulgação

Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida em acidente na madrugada desta quarta-feira (12), no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Ela bateu o carro que dirigia em um poste da iluminação pública, na avenida Via Parque, e derrubou-o, junto com arames e cercas.





De acordo com a Polícia Militar de Trânsito (PMTran), o acidente aconteceu em um trecho de curva e teria sido causado, a princípio, por falta de atenção da motorista.

Carro ficou destruído ©Polícia de Trânsito/Divulgação A condutora estava sozinha no carro. Ela teve lesões graves e foi socorrida pelo Samu, desorientada, para a UPA Coronel Antonino.





O veículo ficou destruído. O poste de energia ficou atravessado na avenida, 12 colunas de concreto para cerca de arame foram derrubadas assim como aproximadamente 24 metros de arame liso.

Acidente foi em trecho de curva da Via Parque ©Cristina Mayumi/TV Morena





Por Flávia Galdiole, TV Morena