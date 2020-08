Motociclista bate em veículo, cai e morre atropelado por caminhão em avenida

Vítima foi coberta com um lençol até a chegada da perícia. (Foto: Direto das Ruas)

Um motociclista, ainda não identificado, morreu atropelado na Avenida Pedro Paulo Soares, na região do Bairro Universitário, no começo da tarde deste sábado (29) em Campo Grande.





De acordo com a pedagoga Ruth Rondon, de 51 anos, a vítima foi atingida por veículo Fox, preto ao tentar ultrapassar um caminhão baú. Com a força do primeiro impacto o motociclista caiu entre as rodas do caminhão que passou por cima dele.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas a vítima morreu na hora. Além do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) a perícia da Polícia Civil também está no local. Devido ao acidente o tráfego pela avenida precisou ser interditado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Adriano Fernandes