Morre cabo do Exército vítima de batida entre carro e caminhão no anel viário

Morreu na Santa Casa de Campo Grande o cabo do Exército Jefferson Ferreira dos Santos, de 25 anos, que foi vítima de um grave acidente na tarde desta terça-feira (11), no anel viário de Campo Grande.





Jefferson deu entrada na Santa Casa com fratura exposta nas duas pernas e também no ombro esquerdo. Desde então estava sedado e intubado na área vermelha do pronto-socorro.





Contudo, o “paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória, sem sucesso ao protocolo de reversão do quadro”, informou o hospital. Jefferson Ferreira era militar do 20ºRCB (Regimento de Cavalaria Blindado) de Campo Grande.





O acidente - O jovem conduzia um veículo Palio pela BR-163, sentido Bairro Noroeste quando logo após a Uniderp Agrárias foi atingido de frente por um caminhão-baú que invadiu a contramão.





Foram mais de 20 minutos para que vítima fosse retirada das ferragens. Cerca de dez pessoas trabalharam no resgate. Equipes da CCR MSVia, do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados para o acidente.





Durante todo o socorro, o motorista ficou acordado enquanto os militares abriam as ferragens aos poucos para tirá-lo do que sobrou do carro. O motorista do caminhão não ficou ferido.

