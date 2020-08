Menina de 5 anos morre após irmão de 15 bater carro em rodovia

Ela estaria sem cinto de segurança e os pais no banco traseiro do carro

Veículo onde família estava ficou destruído ©DIVULGAÇÃO Uma menina de 5 anos morreu após o irmão, de apenas 15, bater o veículo onde os dois estavam com os pais, contra um outro automóvel. O acidente ocorreu no fim de semana na rodovia SP-107, na cidade de Amparo. A garota foi arremessada no para-brisa.





Segundo informações do portal de notícias UOL, a família transitava pela rodovia com o adolescente ao volante. Ele teria perdido o controle do Fiat Pálio branco onde estavam, avançado a pista contrária e colidido com um Volkswagen Gol. A mãe deles, de 36 anos, também ficou ferida e as duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Amparo.





Conforme informações da Polícia Civil, a menina de 5 anos estava no banco do passageiro, sem cinto de segurança. O adolescente foi apreendido por dirigir sem carteira de habilitação e o pai detido por permitir que o filho, menor de idade, dirigisse o carro.





No hospital, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe e o garoto de 15 anos sofreram ferimentos leves. O pai ainda pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





Fonte: Midiamax Por: Danielle Errobidarte