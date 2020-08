Marcelo Miglioli expõe propostas e diz que Capital precisa voltar a liderar MS

Campo Grande tem problemas sérios de infraestrutura. O eixo de desenvolvimento da saúde é caótico. E esse quadro não se deve à pandemia, pois já apresentava esse mesmo diagnóstico bem antes, pois trata-se de uma questão de gestão. A opinião divulgada ontem na Rádio CBN é do engenheiro Marcelo Miglioli, pré-candidato a prefeito da cidade pelo Solidariedade, que expôs suas propostas para reverter esse quadro para que Campo Grande volte a liderar Mato Grosso do Sul em termos de desenvolvimento e geração de emprego e renda.





Em entrevista ao jornalista Ginez César, Miglioli falou durante quase meia hora, respondendo a diversos questionamentos que foram desde o início de sua carreira como homem público até agora, quando entrou numa disputa pela prefeitura de Campo Grande, apresentando soluções para os principais problemas enfrentados pela comunidade em praticamente todas as áreas.





Sobre o fato de ter participado do Governo do Estado, Miglioli disse que seu compromisso com o governo, na primeira gestão, era desenvolver um trabalho sério na Infraestrutura. Depois de conseguir aplicar mais de R$ 5 bilhões em obras nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e sem nenhuma denúncia de irregularidade, Marcelo disse que era hora de deixar a pasta para lutar por novos projetos em benefício do Estado. Foi então que saiu candidato ao Senado, conquistando 347.861 votos, ficando com apenas 1% de votos abaixo de um dos eleitos.





Marcelo não desistiu de lutar em benefício da comunidade. Nas eleições deste ano como o PSDB tinha outros planos, ele deixou a sigla e ingressou no Solidariedade onde encontrou respaldo para elaborar um grande projeto de desenvolvimento da Capital. “Nasceu aí o Pense Grande Campo Grande, elaborado com os pés no chão e com estudo de viabilidade de implantação para melhoria não só da infraestrutura da cidade como da saúde, que está o caos, educação, que não evoluiu com as escolas em tempo integral, esporte, cultura e lazer que deixam muito a desejar devido ao abandono quase total de praças e espaços públicos que poderia ser utilizados para práticas esportivas e culturais”, afirmou.





O Pense Grande Campo Grande vem sendo elaborado desde 2019, ouvindo a comunidade em todas as áreas da cidade. A população ajudou na sua elaboração, elencando suas reais necessidades em todas as áreas.





“Campo Grande andou para trás nesses últimos 3 anos e meio”, afirmou Marcelo. Ele citou que durante esse período a cidade perdeu mais de 16 mil postos de trabalho, sendo 9 mil só na área da indústria. O pré-candidato também percorreu todo o Núcleo Industrial de Campo Grande e constatou um grande abandono do poder público no local. Nesses últimos anos não se tem feito trabalho para atrair novos investidores e nem mesmo para incentivar o aumento de produção e contratação de pessoal na indústria, comércio e serviços da Capital. “Isso é lamentável para um poder público”, afirmou Marcelo.





O pré-candidato Marcelo Miglioli está confiante, pois acredita que mesmo com todas as limitações desta pré-campanha e campanha, atípicas por conta da Pandemia, o eleitor saberá utilizar as redes sociais para formar opinião e votar consciente. Disse também que o desejo por mudanças é muito evidente junto à população, que sabe que muito mais poderia ter sido feito em benefício da coletividade, por conta disso escolherá um novo gestor público.